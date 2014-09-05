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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 21:40 BJT

美国热股：英伟达起诉高通与三星侵犯图像处理技术专利权，股价盘初微跌

路透9月5日 - 电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia)对高通 和三星电子 发起起诉，称两家企业侵犯了图像处理技术的专利。

英伟达周五盘初下跌0.65%，报19.90美元。(完)
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