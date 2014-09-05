美国热股：GAP盘前大跌逾6%，8月同店销售不佳恐拖累9月毛利润率

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透9月5日 - GAP 8月同店销售下降2%，Consensus Metrix预估为增长1.55%。
8月销售持平于12.3亿美元，因GAP与Banana Republic需求疲弱。
该公司表示，GAP品牌8月销量表现，可能给9月的毛利润率带来压力。
GAP周五盘前大跌6.10%，周四时收报46.59美元。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。