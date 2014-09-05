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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 21:15 BJT

美国热股：GAP盘前大跌逾6%，8月同店销售不佳恐拖累9月毛利润率

路透9月5日 - GAP 8月同店销售下降2%，Consensus Metrix预估为增长1.55%。

8月销售持平于12.3亿美元，因GAP与Banana Republic需求疲弱。

该公司表示，GAP品牌8月销量表现，可能给9月的毛利润率带来压力。

GAP周五盘前大跌6.10%，周四时收报46.59美元。(完)
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