美国热股：GAP盘前大跌逾6%，8月同店销售不佳恐拖累9月毛利润率

路透9月5日 - GAP 8月同店销售下降2%，Consensus Metrix预估为增长1.55%。

8月销售持平于12.3亿美元，因GAP与Banana Republic需求疲弱。

该公司表示，GAP品牌8月销量表现，可能给9月的毛利润率带来压力。