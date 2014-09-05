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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 21:17 BJT

东欧情势：乌克兰和亲俄分裂分子签署停火协议--国际文传电讯社

路透莫斯科9月5日 - 俄罗斯国际文传电讯社援引消息人士的话报导称，乌克兰和亲俄分裂分子在乌克兰东部签署停火协议，自周五1500GMT生效开始。

目前尚没有立即得到证实。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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