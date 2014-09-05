版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 21:38 BJT

东欧情势：乌克兰总统确认停火协议已经签署，周五稍晚料将生效

波罗申科并未给出进一步细节。乌克兰东部顿涅斯克地区领导人Serhiy Taruta亦确认了协议的签署，并表示他在等待具体细节。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在基辅举行的电视内阁会议上表示，和平计划必须包括三个因素--停火、“俄罗斯军队与俄罗斯匪徒以及恐怖分子”撤军以及恢复俄罗斯与乌克兰的原有边界。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐