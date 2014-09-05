东欧情势：乌克兰总统确认停火协议已经签署，周五稍晚料将生效

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
波罗申科并未给出进一步细节。乌克兰东部顿涅斯克地区领导人Serhiy Taruta亦确认了协议的签署，并表示他在等待具体细节。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在基辅举行的电视内阁会议上表示，和平计划必须包括三个因素--停火、“俄罗斯军队与俄罗斯匪徒以及恐怖分子”撤军以及恢复俄罗斯与乌克兰的原有边界。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。