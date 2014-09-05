美国股市：平开，8月非农报告逊于预期

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约9月5日 - 美国股市周五平开，因8月非农就业报告远逊于预期，尽管这降低了投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会很快加息的担忧。
道琼工业指数 跌11.14点或0.07%，报17,058.44,标准普尔500指数 跌0.57点或0.03%，报1,997.08，Nasdaq综合股价指数 下滑0.40点或0.01%，报4,561.89。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。