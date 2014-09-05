美国股市：平开，8月非农报告逊于预期

路透纽约9月5日 - 美国股市周五平开，因8月非农就业报告远逊于预期，尽管这降低了投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会很快加息的担忧。

道琼工业指数 跌11.14点或0.07%，报17,058.44,标准普尔500指数 跌0.57点或0.03%，报1,997.08，Nasdaq综合股价指数 下滑0.40点或0.01%，报4,561.89。(完)