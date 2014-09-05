美国各类经济指标总览--2014/9/5

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个(预估为增加22.5万个)；8月民间部门岗位增加13.4万个(预估为 增加20.6万个)；政府部门岗位增加0.8万个；8月失业率为6.1%(预估为6.1%)，平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0. 2%)；8月制造业岗位持平(预估为增加1.9万个)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (8月) 6.2 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (8月) 增加21.2 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) +0.1 (7月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (7月) +0.3 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (7月) +0.1 (6月) 实质所得(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.2 (第二季修正值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.2 (第二季修正值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差405.5 (7月) 逆差408.1 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.2 (8月30日当周) 29.8 8(8月23日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.9 (7月) +0.6 (6月修正值) 个人所得(%) +0.2 (7月) +0.5 (6月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.6 (6月) 增加196.4 (5月修正值) 企业库存(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 建筑支出(%) +1.8 (7月) -0.9 (6月修正值) 消费者信心 92.4 (8月) 90.3 (7月修正值) 房屋开工(万户) 109.3 (7月) 94.5 (6月修正值) 建筑许可(万户) 105.7 (7月修正值) 97.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 515 (7月) 503 (6月修正值) 新屋销售(万户) 41.2 (7月) 42.2 (6月修正值) 工厂订单(%) +10.5 (7月) +1.5 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +22.6 (7月) +2.7 (6月) 供应管理协会非制造业指数 59.6 (8月) 58.7 (7月) 供应管理协会制造业指数 59.0 (8月) 57.1 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.3 (5月修正值) 进口物价(%) -0.2% (7月) +0.1% (6月修正值) 出口物价(%) 持平 (7月) -0.4% (6月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)