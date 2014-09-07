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亚洲 | 2014年 9月 7日 星期日 09:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月5日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.22 +0.04 +0.09 1204127

搜狐 56.49 -0.05 -0.09 408850

网易 89.67 -0.11 -0.12 318294

百度 226.70 +2.50 +1.12 1822852

台湾

台湾积体电路 21.18 -0.01 -0.05 1634910

联电 2.19 -0.01 -0.45 60308

日月光 6.11 -0.11 -1.77 140085

硅品精密 7.32 -0.08 -1.08 606485

和信超媒体 0.98 +0.01 +0.65 23615

友达 4.86 +0.04 +0.83 40932

中华电信 30.90 +0.01 +0.03 16067

台湾国际航电 53.27 +0.83 +1.58 1577873

香港

中国移动 64.91 +0.39 +0.60 229030

中国联通 17.92 +0.18 +1.01 125367

中国电信 65.12 -1.19 -1.79 20519

中芯国际 4.68 -0.07 -1.47 7971

电讯盈科 6.35 +0.11 +1.68 840

(完)

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(整理 白云)
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