东欧情势：乌东部政府军遭炮击，停火协议遇到挑战

* 周六晚间发生的炮击打断了停火

* 普京和波罗申科此前曾表示，停火基本得以维持

路透基辅/乌克兰马里乌波尔9月6日 - 乌克兰政府军周六晚间在乌东部的战略港口马里乌波尔附近遭到炮击，成为首个严重违反30小时左右前宣布的停火协议的事件。

俄总统普京和乌总统波罗申科早前曾表示，整个乌东部地区基本维持住了停火状态。

一位路透记者周六晚间先是听到马里乌波尔东部有持续的炮击声，后来看见城市里有一辆卡车、一处加油站和一座工厂着火。马里乌波尔是过去一周交战中的关键动乱区。

这名记者还看到多辆卡车载着满脸愤慨的亲政府民兵志愿者朝东驶去。有坦克和装甲人员运输车也朝同一方向开去。

“这里发生了炮击。我们收到很多报告。死伤情况目前不详。”一位乌克兰官员对路透记者表示。

自周五晚间停火生效以来，东部地区一直很平静，但马里乌波尔和顿涅斯克当地的许多居民和作战人员都对停火能否持续表示过怀疑。顿涅斯克是另一个冲突的主要动乱区。

乌总统波罗申科在声明中称，他和普京已在电话交谈中同意“实施全面停火”，他们需要找到让停火持续更长时间的办法。

乌克兰、俄罗斯、分裂势力首领和欧安组织特使周五在明斯克会议同意停火，各方达成的和平路线图还包括交换战俘，建立人道救援走廊安置难民和提供援助。(完)