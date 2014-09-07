《综述》美国8月非农就业增幅降至八个月最低，劳动力人口减少

* 美国8月非农就业岗位增加14.2万个

* 失业率从6.2%降至6.1%

* 平均时薪上升0.06美元，每周平均工时持平

* 就业增长放缓似乎有偏差

路透华盛顿9月5日 - 美国雇主8月聘用的员工人数增幅为八个月来最低，越来越多的美国人放弃了寻找工作，这使谨慎的美国联邦储备理事会(美联储/FED)有更多理由等待更长时间才会升息。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，低于7月增长的21.2万个。失业率下降0.1个百分点，至6.1%，但这部分是因为有人离开求职大军。

“美联储主席叶伦可能利用就业市场疲势来抵抗那些希望尽快升息的美联储鹰派人士的意见，”芝加哥Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称。

6月和7月非农就业岗位均修正为较前值减少2.8万个。另外制造业就业没有增长，零售业就业自2月以来首次下降，不过新英格兰一家杂货连锁店出现员工罢工，影响了该行业的统计数据。

虽然就业增长放缓，但该报告仍显示就业市场中的一些闲置劳动力受到雇聘。

美国股市周五收高，连续第五周周线上涨，美国公债价格微升，美元指数大致持平，尽管此前分析师预计8月非农就业岗位增加22.5万个。

利率期货此前暗示美联储可能将在明年6月升息，但当前走势上扬，暗示升息机率降低。尽管如此，路透对一级债市交易商的调查显示，17家中有九家预计美联储将在明年第二季升息，而一个月前的调查显示19家中只有六家这样认为。

鉴于这份报告与其他显示就业市场强劲的指标体现的情况不同，Swonk和其他分析师质疑这一数据是否准确地体现了就业市场的状况。

他们指出，首次申请失业金的人数徘徊在经济衰退前水平，制造业和服务业调查显示8月就业强劲增长，而且家庭对就业市场的看法明显好转。

另外，对这一数据进行季节性调整的难度，可能导致少计了8月就业增长数量，而且杂货连锁店Market Basket大量员工罢工的结束，可能导致本月零售业就业人数回升。

“经济基本面仍维持良好，这仅是一个月的情况，经济应在2014年下半年继续以稳健势头扩张，”匹兹堡PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher称。

如欲浏览美国失业率数据图表，请点选link.reuters.com/nyr52w

如欲浏览美国制造业就业图表，请点选link.reuters.com/das47s

**长期失业人数减少**

对于薪资增长迟滞，希望从事全职工作的美国兼职员工数量上升，以及美国民众饱受长期失业之苦的情况，叶伦曾表达过关切。

美联储指出这些指标是就业市场资源“明显未得到充分利用”的证据，需要以刺激性货币政策来对治。

美国8月就业参与率从7月的62.9%降至62.8%。在美国经济衰退前为66.0%。

华盛顿智囊机构布鲁金斯学会周四公布的一篇文章指出，就业参与率下降主要归因于人口老龄化及其他结构性因素，并认为劳动力人口将继续萎缩。

但叶伦关注的其他数据有所改善。

一项全面失业率指标降至12.0%，为2009年10月以来最低。该指标涵盖了希望工作但已放弃找工作，以及从事兼职工作是因为无法找到全职工作的人。

这一数据与官方失业率的差距缩窄，进一步显示就业市场趋紧。与此同时，长期失业的美国人数量降至2009年1月以来最低。

8月平均时薪上升0.06美元，较7月提高。较上年同期增幅持平于2.1%，暗示薪资通胀压力没有增加。

美联储将于9月16-17日召开会议，讨论货币政策。

美国8月民间部门就业岗位增加13.4万个，低于7月增长的21.3万个。政府就业岗位增加8,000个，因州政府在新学年伊始增聘了老师。

但制造业就业增幅为一年内最低。该行业7月大幅增加就业岗位2.8万个，反映出汽车商决定在夏季维持汽车组装线的运行。8月汽车业就业岗位减少4,600个，为3月以来首次减少。

建筑业就业岗位增加2万个，为连续第八个月增加。