全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓升至15个月高位--CFTC，路透

路透9月5日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周增持美元多头仓位，美元多仓规模升至约15个月最高位。

9月2日止当周美元净多仓增至358.8亿美元，为2013年6月4日当周以来最高的美元净多仓，此前一周为329.2亿美元。

欧元净空仓规模也很高，升至逾两年高位161,423口，预计未来一周还将进一步上升，因为交易员在消化欧洲央行周四意外降息的影响。

日圆净空仓规模也很高，达到117,308口，为1月中旬以来最高位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓 15,485 19,512

空头仓位 132,793 122,403

净仓位 -117,308 -102,891

欧元(125,000欧元为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 59,398 53,989

空头仓位 220,821 204,646

净仓位 -161,423 -150,657

英镑(62,500英镑为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 67,538 71,002

空头仓位 58,090 55,535

净仓位 9,448 15,467

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 9,166 7,466

空头仓位 22,333 20,505

净仓位 -13,167 -13,039

加元(100,000加元为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 35,333 38,522

空头仓位 26,142 32,859

净仓位 9,191 5,663

澳元(100,000澳元为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 77,050 71,658

空头仓位 28,003 29,720

净仓位 49,047 41,938

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月2日当周 前一周

多头仓位 15,623 16,405

空头仓位 5,451 4,564

净仓位 10,172 11,841(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价