全球汇市：最近一周投机客所持美元净多仓升至15个月高位--CFTC，路透

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月5日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周增持美元多头仓位，美元多仓规模升至约15个月最高位。
9月2日止当周美元净多仓增至358.8亿美元，为2013年6月4日当周以来最高的美元净多仓，此前一周为329.2亿美元。
欧元净空仓规模也很高，升至逾两年高位161,423口，预计未来一周还将进一步上升，因为交易员在消化欧洲央行周四意外降息的影响。
日圆净空仓规模也很高，达到117,308口，为1月中旬以来最高位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓 15,485 19,512
空头仓位 132,793 122,403
净仓位 -117,308 -102,891
欧元(125,000欧元为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 59,398 53,989
空头仓位 220,821 204,646
净仓位 -161,423 -150,657
英镑(62,500英镑为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 67,538 71,002
空头仓位 58,090 55,535
净仓位 9,448 15,467
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 9,166 7,466
空头仓位 22,333 20,505
净仓位 -13,167 -13,039
加元(100,000加元为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 35,333 38,522
空头仓位 26,142 32,859
净仓位 9,191 5,663
澳元(100,000澳元为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 77,050 71,658
空头仓位 28,003 29,720
净仓位 49,047 41,938
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月2日当周 前一周
多头仓位 15,623 16,405
空头仓位 5,451 4,564
净仓位 10,172 11,841(完)
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