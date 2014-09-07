美国个股：阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ

路透9月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-BABA.N将允许员工以及与公司关系很近的人士购买其即将上市的股票。

这项名为“亲朋好友”的计划将允许员工和相关人士在公司股票公开上市交易前，以IPO价格购买阿里巴巴的股票。而正常情况下，IPO价格只针对专业投资者和少数散户投资者。

WSJ报导称，在1999-2000年网络热潮中这种做法在美国企业中很盛行，是种奖励员工的方式，但之后逐渐变少。(完)