美国个股：阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-BABA.N将允许员工以及与公司关系很近的人士购买其即将上市的股票。
这项名为“亲朋好友”的计划将允许员工和相关人士在公司股票公开上市交易前，以IPO价格购买阿里巴巴的股票。而正常情况下，IPO价格只针对专业投资者和少数散户投资者。
WSJ报导称，在1999-2000年网络热潮中这种做法在美国企业中很盛行，是种奖励员工的方式，但之后逐渐变少。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。