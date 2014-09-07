更新版 1-路透调查：多数交易商预计美联储将在2015年第二季升息

(新增细节和分析师评论)

* 多数交易商预计美联储将在2015年第二季进行首次升息

* 15家一级市场交易商中有八家预计，美联储将在2016年结束购债

* 预估中值显示，2015年底联邦基金利率将为1%

* 预估中值显示，2016年底联邦基金利率将为2.5%

* 预估中值显示，美联储中性利率目标为3.50%

路透纽约9月5日 - 周五公布的路透调查显示，多数美国一级市场交易商预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年第二季开始升息，较一个月前的预期略微更积极。

调查显示，17家一级市场交易商中有九家表示，美联储将在2015年第二季进行首次升息。

在8月初的上次调查中，19家交易商中的六家作出如此预测。

在22家一级市场交易商中，除了五家，都参与了最新一次调查。

即使在周五美国劳工部公布8月非农就业报告后，交易商仍认为美联储会加快升息的脚步；8月非农就业报告显示，美国雇主8月聘用的员工人数增幅为八个月来最低，越来越多的美国人放弃了寻找工作。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，低于7月增长的21.2万个。

“这一就业报告对于美联储政策来说基本上毫无意义，仅是一个月的疲弱表现，而总体趋势看上去仍稳健，我们真没把它看成大问题，”瑞银驻纽约分析师Drew Matus称。

美联储主席叶伦8月22日在杰克森霍尔举行的全球央行总裁年度会议上称，美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。 美联储下次政策会议将于9月16-17日举行。

调查中，15家一级市场交易商中的八家预计，美联储将在2016年停止将到期债券的所得收益进行再投资，其中六家认为2016年第一季将停止再投资。

预计2016年将停止对债券所得收益进行再投资的华尔街机构数量略低于8月初时的调查，当时16家交易商中有九家预计2016年将停止再投资。

**联邦基金利率料在3.75%触顶**

交易商预估中值显示，明年底联邦基金利率料为1%，2016年底为2.50%，联邦基金利率上限料在3.75%。