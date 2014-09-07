《独家新闻》秘鲁今年黄金产量可能下降20%--矿业部副部长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透利马9月5日 - 秘鲁矿业部副部长Guillermo Shinno周五表示，今年该国黄金产量可能将下降20%，且跌势将持续至2016年底，因矿山老化导致黄金产量下降，而且政府打击限制非正规生产。
秘鲁是全球第三大铜出口国且是第五大黄金生产国。
Shinno对路透表示，今年铜产量料增长9%至约150万吨，低于政府此前预估的增长10-14%。
这位副部长在采访中称，2015年新矿山将至少为秘鲁再增加40至45万吨铜，增幅约为30%。
但黄金产量将持续下滑至2017年，届时几个小矿山将支持产量回升，Shinno称。
他拒绝预测未来几年黄金产量将下降多少，也不愿预估2017年的产量情况。
黄金产量下降和铜产量低于预期已使秘鲁几次下修今年经济成长预估。
目前秘鲁政府预计今年经济成长率为4.2%，为2009年以来最低。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 旗下Yanacocha及Barrick Gold Corp 旗下Pierina矿山老化导致储备下降，令秘鲁黄金产量受创。目前Pierina矿山即将关闭。
秘鲁警方今年打击非正规和非法采矿，已使今年前七个月的黄金产量同比下降17%。
Shinno称，中铝 旗下新矿山Toromocho仍在提升产能，帮助抵消了安塔米纳矿(Antamina)因矿石品位较低，产量意外下降的影响。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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