伊拉克情势：美国对哈迪塞水坝附近的伊斯兰国武装发动空袭

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透第比利斯9月7日 - 美国一位国防官员周日称，美国已开始对伊拉克哈迪塞水坝(Haditha Dam)附近地区进行空袭，当地面临着伊斯兰国武装的威胁。
“应伊拉克政府要求，且为了落实我们保护当地美国外交人员和场所的使命，美国军用飞机开始对哈迪塞水坝附近的伊斯兰国恐怖分子发动了空袭，”这位拒绝具名的国防官员说。
“进行空袭是为了阻止恐怖分子进一步威胁控制这一水坝的伊拉克政府军。”(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。