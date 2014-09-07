东欧情势：乌东部顿涅斯克机场附近持续有炮火声--路透目击

路透乌克兰顿涅斯克9月7日 - 一位路透目击者周日早上听到乌克兰东部最大城市顿涅斯克的北部地区有持续炮火声，并看见当地上空弥漫着滚滚浓烟，这样的形势进一步考验达成还不到40个小时的停火协议。

炮击来自当地受乌政府军控制的机场附近。亲俄叛军对路透表示，顿涅斯克机场目前空无一人，交火集中在机场附近的军营。

“听听停火的声音吧。”一位持枪的叛军士兵以玩笑口吻说道。“现在还在进行着战斗呢。”

昨晚，位于顿涅斯克南部的亚述海马里乌波尔港口也发生严重违反停火协议的行为，乌政府军遭到炮火袭击。伤亡情况暂不详。(完)