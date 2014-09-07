东欧情势：乌东部顿涅斯克机场附近持续有炮火声--路透目击

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透乌克兰顿涅斯克9月7日 - 一位路透目击者周日早上听到乌克兰东部最大城市顿涅斯克的北部地区有持续炮火声，并看见当地上空弥漫着滚滚浓烟，这样的形势进一步考验达成还不到40个小时的停火协议。
炮击来自当地受乌政府军控制的机场附近。亲俄叛军对路透表示，顿涅斯克机场目前空无一人，交火集中在机场附近的军营。
“听听停火的声音吧。”一位持枪的叛军士兵以玩笑口吻说道。“现在还在进行着战斗呢。”
昨晚，位于顿涅斯克南部的亚述海马里乌波尔港口也发生严重违反停火协议的行为，乌政府军遭到炮火袭击。伤亡情况暂不详。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。