欧洲央行：为确保物价稳定必须准备在必要情况下采取更多行动--委员维斯科

“正如推出新的有担保债券购买计划显示的那样，如果有必要确保货币稳定，我们必须毫不犹豫地采取其他行动，”维斯科对该报表示。

欧洲央行周四意外降息至近零水平，并承诺购买有资产担保证券(ABS)，应对通胀过低的情况，并支撑欧元区的经济增长。欧央行还重新启动了有担保债券的购买计划。 (完)