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债券 | 2014年 9月 7日 星期日 15:45 BJT

欧洲央行：为确保物价稳定必须准备在必要情况下采取更多行动--委员维斯科

路透意大利切尔诺比奥9月7日 - 欧洲央行管委会委员维斯科(Ignazio Visco)周日接受意大利报纸La Repubblica访问时称，欧洲央行应当准备好在必要时实施进一步举措，确保货币环境的稳定。

“正如推出新的有担保债券购买计划显示的那样，如果有必要确保货币稳定，我们必须毫不犹豫地采取其他行动，”维斯科对该报表示。

欧洲央行周四意外降息至近零水平，并承诺购买有资产担保证券(ABS)，应对通胀过低的情况，并支撑欧元区的经济增长。欧央行还重新启动了有担保债券的购买计划。 (完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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