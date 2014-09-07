欧洲央行：为确保物价稳定必须准备在必要情况下采取更多行动--委员维斯科

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透意大利切尔诺比奥9月7日 - 欧洲央行管委会委员维斯科(Ignazio Visco)周日接受意大利报纸La Repubblica访问时称，欧洲央行应当准备好在必要时实施进一步举措，确保货币环境的稳定。
“正如推出新的有担保债券购买计划显示的那样，如果有必要确保货币稳定，我们必须毫不犹豫地采取其他行动，”维斯科对该报表示。
欧洲央行周四意外降息至近零水平，并承诺购买有资产担保证券(ABS)，应对通胀过低的情况，并支撑欧元区的经济增长。欧央行还重新启动了有担保债券的购买计划。 (完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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