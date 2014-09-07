《美债一周展望》公债收益率下滑，美国8月就业报告远逊于预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)
* 美国8月非农就业岗位仅增加14.2万，远逊预期
* 分析师预计这份就业报告不会改变美联储政策
* 交易商预计美联储首次升息在2015年7月
路透纽约9月5日 - 美国指标公债收益率周五从一个月高位回落，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅逊于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)要等到明年下半年才会加息的观点。
但市场人士相信这份就业报告是异常情况，不会改变美国货币政策未来发展的轨迹。
“这意味着美国经济仍处于复苏状态，”Pacific Alternative Asset Management Company(PAAMCO)董事总经理兼高级信贷策略师Putri Pasqualy表示。
“基本面情况正面，但现在要开香槟庆祝肯定为时过早，所以美联储更有可能维持利率不变更长时间，”他指出。PAAMCE是管理97亿美元资产的全球对冲基金。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。 数据公布后，美国10年期公债和30年期公债收益率降至日低。
但30年期公债价格午后下滑，成交减少，市场人士对就业报告发布后的升势获利了结。
就业报告发布后，根据使用联邦基金利率期货合约来判断升息预期的CME FedWatch，利率交易商现预计美联储在明年7月首次升息的可能性为68%。
“我认为该报告不足以干扰美联储货币政策正常化的进程，”Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示。Coard称仍预计年底前10年期公债收益率将升穿3.0%。
尾盘，美国10年期公债 转升为跌，收益率由周四尾盘的2.45%降至2.44%，稍早触及8月6日来最高的2.48%。
30年期公债 跌10/32，收益率由3.20%升至3.22%，稍早攀升至两周高位3.23%。
CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen则预计，8月非农就业岗位增幅将被上修，他表示，过去11年中有九年上修了8月非农就业岗位增幅，上修后的均值达到14.4万。
Lyngen称，按近期的标准看，这仍会令人失望，但会更接近正常的复苏水准。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/白云; 审校 母红/于春红)
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