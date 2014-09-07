《全球主要央行会议预告》--2014年9月-12月

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为全球主要央行在2014年9月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
==========================================================
欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(意大利那不勒斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
==========================================================
英国央行
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
==========================================================
日本央行
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
==========================================================
加拿大央行
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
==========================================================
瑞士央行
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
==========================================================
澳洲央行
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
==========================================================
新西兰央行
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
==========================================================
瑞典央行
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
==========================================================
挪威央行
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
==========================================================
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
央行相关消息..................................
全球主要央行会议预告...........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
全球重要经济事件一览表......................
新兴市场重要经济事件预告...................... (整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。