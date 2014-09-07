CFTC报告：CBOT大豆期货9月2日持仓报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(673,214口)
193,980 207,700 85,424 345,341 248,801 624,745 541,925 48,469 131,289
较8月26日变动(未平仓合约：增加24,613口)
3,546 7,554 11,258 8,116 2,879 22,920 21,691 1,693 2,922
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.8 30.9 12.7 51.3 37.0 92.8 80.5 7.2 19.5
各类交易商数量(总计为648家)
153 243 166 129 201 387 524 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。