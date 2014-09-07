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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 15:57 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(673,214口)

193,980 207,700 85,424 345,341 248,801 624,745 541,925 48,469 131,289

较8月26日变动(未平仓合约：增加24,613口)

3,546 7,554 11,258 8,116 2,879 22,920 21,691 1,693 2,922

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 30.9 12.7 51.3 37.0 92.8 80.5 7.2 19.5

各类交易商数量(总计为648家)

153 243 166 129 201 387 524 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
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