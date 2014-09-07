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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 15:58 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(381,369口)

120,423 161,194 54,402 170,405 118,032 345,230 333,628 36,139 47,741

较8月26日变动(未平仓合约：减少14,904口)

536 2,055 -4,048 -8,097 -7,976 -11,609 -9,969 -3,295 -4,935

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 42.3 14.3 44.7 30.9 90.5 87.5 9.5 12.5

各类交易商数量(总计为373家)

113 111 106 90 101 270 271 (完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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