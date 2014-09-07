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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 16:00 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,218,838口)

458,545 379,818 117,907 531,154 476,642 1107606 974,367 111,232 244,471

较8月26日变动(未平仓合约：减少35,324口)

6,856 -4,562 -6,117 -18,793 -15,673 -18,054 -26,352 -17,270 -8,972

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.6 31.2 9.7 43.6 39.1 90.9 79.9 9.1 20.1

各类交易商数量(总计为722家)

149 199 136 220 294 460 551 (完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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