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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 16:01 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(176,853口)

54,693 67,074 15,893 93,080 77,536 163,666 160,503 13,187 16,350

较8月26日变动(未平仓合约：增加4,113口)

-799 2,524 726 3,472 -439 3,399 2,811 714 1,302

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 37.9 9.0 52.6 43.8 92.5 90.8 7.5 9.2

各类交易商数量(总计为260家)

81 104 66 58 55 178 190 (完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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