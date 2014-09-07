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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 16:02 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,559,353口)

421,058 118,494 584,454 473,149 797,786 1478661 1500734 80,692 58,619

较8月26日变动(未平仓合约：增加9,100口)

-3,192 11,971 10,860 -3,675 -19,615 3,993 3,216 5,107 5,884

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.0 7.6 37.5 30.3 51.2 94.8 96.2 5.2 3.8

各类交易商数量(总计为332家)

121 88 146 91 94 283 274 (完) (编译 白云; 审校 于春红)
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