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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 16:04 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年9月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(371,515口)

172,522 75,643 24,631 134,701 238,408 331,854 338,682 39,661 32,833

较8月26日变动(未平仓合约：增加7,907口)

500 16,790 1,166 7,268 -12,573 8,934 5,383 -1,027 2,524

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.4 20.4 6.6 36.3 64.2 89.3 91.2 10.7 8.8

各类交易商数量(总计为263家)

124 73 72 51 44 197 168 (完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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