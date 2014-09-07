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市场报道 | 2014年 9月 7日 星期日 16:07 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月2日持仓报告(表)

路透9月5日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年9月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(136,370口)

43,075 46,865 9,627 72,330 63,393 125,032 119,885 11,338 16,485

较8月26日变动(未平仓合约：减少10,156口)

-3,178 739 -3,588 -2,070 -8,329 -8,836 -11,178 -1,320 1,022

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 34.4 7.1 53.0 46.5 91.7 87.9 8.3 12.1

各类交易商数量(总计为223家)

66 83 40 50 55 134 163 (完) (编译 白云; 审校 于春红)
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