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货币新闻 | 2014年 9月 8日 星期一 07:59 BJT

日本数据：8月银行放款余额较上年同期增长2.2%

路透东京9月8日 - 日本央行周一表示，日本8月银行放款余额较上年同期增长2.2%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为477.425兆(万亿)日圆(4.54兆美元)。

以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

8月 7月 6月

含信金银行 +2.2 +2.2 +2.3

不含信金银行 +2.3 +2.3 +2.5

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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