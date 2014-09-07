日本数据：8月银行放款余额较上年同期增长2.2%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京9月8日 - 日本央行周一表示，日本8月银行放款余额较上年同期增长2.2%。
包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为477.425兆(万亿)日圆(4.54兆美元)。
以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：
8月 7月 6月
含信金银行 +2.2 +2.2 +2.3
不含信金银行 +2.3 +2.3 +2.5
参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为
(here)。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。