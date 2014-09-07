重发-《一周经济焦点》探寻欧洲增长潜力，中国数据有助厘清经济现状

(重发以补上遗漏段落)

* 投资者仍在消化欧洲央行购债计划和降息举措

* 新发布的中国数据可能会提升中国人民银行采取利率举措的希望

* 美国零售销售数据受关注，除此之外即将出炉的数据不多

路透布鲁塞尔9月7日 - 在缺乏重量级美国数据公布的情况下，未来一周欧元区奋力避免经济再度滑入衰退的情况将成为市场的关注核心；投资者仔细斟酌欧洲央行新推出的资产购买计划是否是出台更激进措施的前奏。

中国发布的数据或许能令外界对那里的不均衡增长模式有更清晰的认识，但欧洲却是经济前景变数最大的地方，不过乌克兰停火可能提振市场人气并避免欧盟本周对俄罗斯实施新的制裁。

欧元区脆弱的经济复苏在第二季停滞不前，与美国强劲增长的经济表现迥异。意大利自2008年以来第三次陷入衰退，与不少还在努力从债务危机中复苏的邻国一样。

欧盟国家财长与欧洲央行总裁德拉吉周五将在米兰开会，与会者将重点讨论欧洲央行扶助经济与避免通缩的最新举措。

欧洲央行上周意外降息，并宣布自10月起买进有资产担保证券的计划，巴克莱认为“这明显是迈入量化宽松的第一步”。量化宽松是美国式的买债计划，可以帮助经济但会在央行内部引起意见分歧。

德拉吉表示，他的目标是将央行的资产负债表扩大至2012年初所及的高位，这相当于要增加约50%或1万亿欧元的新资产。

“未来几周市场都会在消化这个消息，”巴克莱分析师Thomas Harjes表示。

“现在欧洲央行进一步采取行动，在年底前或2015年初宣布购买主权债计划的可能性有50%，”他表示。

根据法规，欧洲央行不得直接从政府购买公债，但可以想办法从银行买进，比如，可以在二级市场买进。

由于通胀率只有0.3%，加上经济增长停滞，欧元区设法刺激经济成长迫在眉睫。欧洲央行正敦促政府做份内该做的事，并实行目标宏大的结构性改革。

这周将公布的德国贸易、就业和工业数据应可显示第二季疲弱的经济表现到底是一次性情况，还是已经成为了趋势。9月欧元区信心指标亦将备受关注，8月时曾意外大跌。

**美国政策“正常化”的线索**

欧洲央行刺激举措与美联储的政策路径形成鲜明对比。随着经济形势改善，美联储正逐步削减购债计划，并开始考虑收紧货币政策。

未来一周重要事件不多，最重要的美国数据是周五公布的零售销售报告。由于就业状况改善提振信心，零售销售料自7月下滑后上升0.3%。

该指标预计会上升，这点令人欣慰。零售销售基本上紧紧跟随国内生产总值(GDP)中的消费者支出变化。7月支出下滑，导致部分分析师下调增长预估。

不过，由于有更多美国人放弃寻找工作，美国8月就业增长大幅放缓，使得美联储更有理由等待更长一些时间再加息。

美联储主席叶伦对薪资增长缓慢和临时工人数众多等问题感到担忧。

“这些疲弱的表现为美联储鸽派人士提供了佐证，”荷兰国际集团(ING)分析师Rob Carnell谈到8月就业数据时称，“这让叶伦有更大余地来对抗鹰派的要求，多名鹰派人士呼吁调整美联储在政策正常化时间表和步伐方面的措辞。”

政策正常化指的是，结束金融危机以来空前的低息资金供应计划。市场普遍预计美联储将在2015年底加息，但分析师现在则将预期提前至明年中前后。

**中国经济扩张不均衡**

在亚洲方面，韩国、印尼与菲律宾央行本周将举行货币政策会议。

然而继8月降息25个基点后，韩国央行本月预计不会再度调低利率。货币当局不愿进一步降息，担心这样一来可能促使家庭承担更高债务。

与此同时，中国人民银行迄今一直避免降息，而是偏向放宽部分银行的流动性来促进放贷。中国政府则是尝试放松房地产市场的资金状况。

本周将发布的货币与信贷供应数据将表明央行下一步的举措；上周出炉的数据尚不够令人信服。

中国庞大的制造业活动在8月降温，因受到国内外需求放缓的拖累。这又引发了对当局进一步放宽政策以防经济再度受挫的呼声。

不过中国服务业在7月下滑后，8月有所反弹，从而抵消了制造业的疲弱表现，并令政府坚持原有的政策立场。

“经济扩张相当不均衡，出口加速、投资放慢、而房地产市场回调加深；不过总体而言，第三季整体实质GDP增长数据很可能略微加快，”PNC金融服务集团的分析师Bill Adams说。(完)