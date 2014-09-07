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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 07:40 BJT

更正-****日韩经济指标预测--9月8日-9月15日****

(更正：9月7日的日本经常帐预估值应为“盈余”而非“赤字”4,442)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    9月8日当周
    
    9月7日(日)
    2350 日本银行放款                                  8月          --       +2.2%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                7月   盈余4,442   赤字3,991
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率            第二季修正值   -7.0%       -6.8%
                         (较前季)                                -1.8%       -1.7%
                 资本支出(较前季)                                -3.5%       -2.5%
                 民间消费(较前季)                                   --       -5.0%
                 外部需求(较前季)                                   --       +1.1%
    
    9月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        8月          --        51.3
    
    9月9日(二)
    0500 日本消费者信心指数                            8月          --        41.5
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      8月        持平       +0.3%
                         (较上年同期)                            +4.1%       +4.3%
    2350 日本机械订单(较前月)                          7月       +4.0%       +8.8%
                     (较上年同期)                                +0.6%       -3.0%
    
    9月10日(三)
    2350 日本大型制造业景气判断指数                  第三季　　 　　--      负13.9
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   买超5,037
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超1,107
    
    9月11日(四)
    0300 韩国L货供额                                   7月          --       +7.4%
    2300 韩国失业率                                    8月          --        3.4%
    
    9月12日(五)
     --  韩国央行利率决定                              9月       2.25%       2.25%
    0430 日本工业生产                             7月修正值         --       +0.2%
             产能利用率指数                            7月          --       -3.3%
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    暂无重要经济指标。(完)
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