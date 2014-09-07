更正-****日韩经济指标预测--9月8日-9月15日****

(更正：9月7日的日本经常帐预估值应为“盈余”而非“赤字”4,442) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月7日(日) 2350 日本银行放款 8月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 盈余4,442 赤字3,991 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -7.0% -6.8% (较前季) -1.8% -1.7% 资本支出(较前季) -3.5% -2.5% 民间消费(较前季) -- -5.0% 外部需求(较前季) -- +1.1% 9月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.3 9月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.5 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) +4.1% +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +4.0% +8.8% (较上年同期) +0.6% -3.0% 9月10日(三) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负13.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,037 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,107 9月11日(四) 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.4% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.4% 9月12日(五) -- 韩国央行利率决定 9月 2.25% 2.25% 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.2% 产能利用率指数 7月 -- -3.3% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要经济指标。(完)