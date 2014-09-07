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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 06:48 BJT

《日本重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月7日(日)

2350 - 4-6月当季国内生产总值(GDP)

2350 - 7月经常帐

2350 - 8月银行放款

9月8日(一)

0120 - 标售六个月期贴现国库券

0500 - 8月服务业景气判断指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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