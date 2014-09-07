澳新经济指标预测--9月8日-9月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月8日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -2.8% 网络招聘广告 -- +0.4% 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8.0 企业信心指数 -- 正11 0130 澳洲房屋融资 7月 +1.0% +0.2% 投资性房屋融资 -- -0.3% 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 9月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 9月11日(四) 2245 新西兰制造业表现指数 8月 -- 53.00 2245 新西兰食品物价指数 8月 -- -0.7% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加1.2 减少0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.3% 6.4% 9月12日(五) 0300 新西兰央行海外持有资产 8月 -- +63.1% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要数据公布(完)