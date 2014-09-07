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市场报道 | 2014年 9月 8日 星期一 06:51 BJT

《美国重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券发售

1530 - 财政部每周例行发售三个月及六个月期国库券

2000 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布7月消费者信贷

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 白云)
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