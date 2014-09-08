金砖国家：9月5日股汇市收盘纵览

路透9月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收跌0.31%，报1,096.83点。

中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

香港股市：小幅收跌，国企指数创六周以来最佳周度表现

中国汇市：人民币宽幅波动后收低，美元强势未逆转结汇势头

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拉美股市：巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数连续第三日下跌，交易员等待未来几天将公布的大选民调(electoral poll)数据。Bovespa指数 下跌0.19%，报60,681.98点。

拉美汇市：多数走强，因美国就业数据逊于预期令美元承压

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南非股市：南非股市下跌0.6%，因铁矿石价格跌至五年低点，打压Kumba Iron Ore 等铁矿生产商股票下跌。指标Top-40绩优股指数 跌0.61%至46,388点。综合指数 下滑0.74%，报51,789点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，下周第二季经常账数据可能带来风险

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印度股市：连续第二个交易日下跌，在本周稍早大盘指数连创纪录新高之后，投资人减持ICICI Bank 等蓝筹股以了结获利，而且外资抛出股票衍生品也构成压力。指标BSE指数 收低0.22%，或下跌59.23点，报27,026.70点，但周线仍连续第四周上涨，涨幅1.5%。NSE指数 下跌0.11%，或9.10点，报8,086.85点，周线上涨1.7%。

印度汇市：印度卢比下跌，等待美国就业数据；印度股市从近期高位持续回撤，也打压汇市。印度卢比兑美元 收报60.39/40，周四收盘价为60.3550/3650，交易员普遍预计印度卢比下周将持于60-61的区间。

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俄罗斯股市：指标股指 上涨1.27%，报1,257.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.72%，报681.92点。