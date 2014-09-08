东欧情势：乌克兰东部再度爆发战火，停火协议面临考验

国际特赦组织(Amnesty International)在有关乌克兰冲突的最新报告中，指责亲俄叛军和乌克兰民兵犯下战争罪行，该组织并发布卫星影像，称其显示乌东部有俄罗斯装甲车和炮队集结。

“我们的证据显示，俄罗斯以直接干预和支持东部分裂势力的方式，助长冲突，。俄罗斯必须停止输送武器，也必须停止对一个存在严重侵犯人权行为的叛乱组织提供其它形式的支持。”

俄罗斯否认派军支持乌克兰叛军，也否认对其输送武器，尽管北约组织称有大量确凿证据显示俄方在这么做。

**西方国家到底有没有对乌克兰提供武器？**

乌总统波罗申科周四和周五参加了英国威尔士的北约峰会，同样与会的美国总统奥巴马和其他领导人纷纷敦促普京从乌克兰撤军。北约还批准了全面计划，加强在东欧的防御部署，以应对乌克兰危机。

波罗申科的高级助手Yuri Lytsenko周日在Facebook上发文称，基辅已经在峰会上达成协议，将接受五大盟国提供的武器和军事顾问，这五国分别是美国、法国、意大利、波兰和挪威。

他没有提供进一步细节，但这五个国家中有四国否认提供这些援助。

奥巴马政府的一位高级官员称，美国“没有改变对乌克兰的政策”，目前为止只向乌国提供非杀伤性的军事援助。

这位要求匿名的官员似乎没有排除华府未来某个时候可能会向乌克兰提供武器的可能性。

该官员称，美国目前为止向乌克兰提供了价值7,000万美元的安全援助，并指出，奥巴马已表示过他在“考虑美国还能再做些什么”。

意大利、挪威和波兰的官员也发表了类似的否认言论。(完)