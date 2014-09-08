《焦点》欧洲央行意外降息，让棘手的量化宽松计划暂时搁置

央行在9月和12月将提供银行业申请四年期贷款，鼓励他们将资金放贷给企业或其他人。这项措施可能会产生数千亿欧元的新信贷。

另外一项购买有资产支持证券的计划，可能更进一步汇集5千亿欧元的贷款，让银行业得以再次释出放贷。

这些计划出台需要数月的时间才能看出成效。

有许多人相信，决策者最终还是得采行更激进的行动。

前欧洲央行官员Francesco Papadia指出，德拉吉仅管只获得其所谓“足够多数”的支持，却仍决定推进周四所公布的方案。Papadia曾协助指导欧洲央行的金融危机管理。

“QE可能不会近在眼前，但欧洲央行更加担心经济、以及德拉吉未获一致共识却没有顾忌地做出决策，这些事实显示出...欧洲央行愿意采取更多行动。”他说。

德国商业银行首席分析师说，欧洲央行的经济预估仍然太乐观，当情况不如所想时，势必得有更多动作。