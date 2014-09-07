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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 07:45 BJT

《全球汇市》英镑在苏格兰统独疑虑中下滑，中国数据亦受市场关注

亚洲汇市交易员可能从周一稍晚公布的中国贸易数据中寻求指引。

该数据和未来一周其他将出炉的数据可能显示8月中国经济持续疲弱，因地产业放缓。

这应该会增加政府提出更多支持经济成长政策举措的压力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2952 1.2950 +0.02 -5.77 1.3745

美元/日圆 105.16 105.08 +0.08 -0.13 105.30

欧元/日圆 136.20 136.08 +0.09 -5.89 144.73

美元/瑞郎 0.9310 0.9310 +0.00 +4.28 0.8928

英镑/美元 1.6215 1.6325 -0.67 -2.06 1.6556

美元/加元 1.0885 1.0878 +0.06 +2.50 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9376 -0.12 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8312 0.8326 -0.17 +1.29 0.8206

澳元/日圆 98.480 98.520 -0.04 +4.93 93.850

新西兰元/日圆 87.410 87.490 -0.09 +1.16 86.410

英镑/日圆 170.52 171.54 -0.59 -2.19 174.33

澳元/新西兰元 1.1259 1.1249 +0.09 +3.79 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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