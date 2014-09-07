《全球汇市》英镑在苏格兰统独疑虑中下滑，中国数据亦受市场关注

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
亚洲汇市交易员可能从周一稍晚公布的中国贸易数据中寻求指引。
该数据和未来一周其他将出炉的数据可能显示8月中国经济持续疲弱，因地产业放缓。
这应该会增加政府提出更多支持经济成长政策举措的压力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2952 1.2950 +0.02 -5.77 1.3745
美元/日圆 105.16 105.08 +0.08 -0.13 105.30
欧元/日圆 136.20 136.08 +0.09 -5.89 144.73
美元/瑞郎 0.9310 0.9310 +0.00 +4.28 0.8928
英镑/美元 1.6215 1.6325 -0.67 -2.06 1.6556
美元/加元 1.0885 1.0878 +0.06 +2.50 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9376 -0.12 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8312 0.8326 -0.17 +1.29 0.8206
澳元/日圆 98.480 98.520 -0.04 +4.93 93.850
新西兰元/日圆 87.410 87.490 -0.09 +1.16 86.410
英镑/日圆 170.52 171.54 -0.59 -2.19 174.33
澳元/新西兰元 1.1259 1.1249 +0.09 +3.79 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李婷仪/张荻/郑茵/戴素萍/王兴亚/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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