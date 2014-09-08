英国经济：制造业者对于大幅提高投资规模较为谨慎--调查

路透伦敦9月8日 - 英国工程雇主联合会(EEF)周一表示，该国制造业者对于提高资本支出较为谨慎，这令人质疑近期企业投资上升之势能否长期持续。

EEF及Lombard Asset Finance公布的最新调查显示，多数企业只有温和的投资计划，主要用于更新过时技术。

企业投资已连续五个季度增长，但仍远落后于经济衰退前水平，且低于其他主要国家的支出。

在评估英国经济是否长期处于正确轨道上之时，英央行正在寻找企业支出将持续上升的迹象。

“我们尚未看到我们需要看到的投资计划改变，”EEF首席分析师Lee Hopley指因需求具有不确定性而且融资短少。

调查中仅有三分之一的受访企业表示，未来两年他们对工厂和机械的投资规模将与前两年一样。

该调查显示，培训、营销及研发支出前景更加正面。