《香港报摘》--经济日报9月8日

* 头版头条：

--沪港通将中港股市打通，港股面临“A股化”趋势。

* 其他：

--内房股股本融资或陆续有，投行花旗称，如合生创展 、雅居乐 及保利置业 或因负债较高加上流动性紧张，有较强的集资需要。

--中国房地产商禹洲地产 主席林龙安透露，上半年受政策影响，内房销售放缓，拿地保守。同时预期年底资金紧张，地方政府需资金度年关，第四季新推土地价格将更便宜，故公司已准备30亿元人民币购入土地。

--中国民营造船企业熔盛重工 公布，已接获一家政府机构通知其正促进一名独立第三方考虑及在合适情况下，推进涉及江苏熔盛的潜在重组。

--中国网络棋牌游戏开发商博雅 主席兼首席执行官张伟称，希望跟手机及智能电视厂商合作，直接向用户发布游戏，预计今年就有1,200万智能手机将预载公司游戏。（完）

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