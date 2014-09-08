国际油市：BP及中石油提高在鲁迈拉油田合资企业中的股权--伊拉克官员

路透迪拜9月7日 - 伊拉克一位高级石油官员周日表示，上周英国石油巨擘BP 和中石油 就伊拉克鲁迈拉油田签署了一项修订版合同，提高了两家公司在共同开发鲁迈拉油田合资企业中的股权。

BP和伊拉克官方周四表示，基于修订后的合同，BP将鲁迈拉油田计划的产量目标从每日285万桶下调至210万桶，并延长了合同涵盖的时间。

在原先的合同中，BP持有该鲁迈拉合资企业38%的股权，中石油持有37%，伊拉克国家石油营销组织持有余下份额。

即将离任的伊拉克总理马利基的最高能源顾问Thamer Ghadhban对路透称，基于周四签署的修订版协议，BP所占份额将升至47.6%，中石油增至46.4%，而伊拉克的份额降至6%，但他没有作进一步解释。

目前无法联系到BP及中石油进行置评。

伊拉克在2009-2010年与外国企业签署一系列开发南部超大型油田的服务协议，而后制定了2020年总体石油产能达到每日1,200万桶的目标，直逼头号石油出口国沙特阿拉伯，后者日产能力为1,250万桶。

鲁迈拉油田的石油储备量估计为170亿桶，目前日产量约为130至140万桶，几乎占伊拉克日产量约320万桶的一半。(完)