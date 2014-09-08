《香港报摘》--信报9月8日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
* 头版头条：
--今年内至少六较大型住宅发展项目申请缩小单位面积，令单位供应量由原本6,699伙增至约1.08万伙，大增61%；其中以新鸿基地产 最为积极。
* 其他：
--香港首富李嘉诚透过基金会持有阿里巴巴IPO-BABA.N129万股股份，将在阿里巴巴IPO中出售其中32.26万股股份，按招股价上限计套现2,219万美元或1.66亿港元。
--中民控股 计划以3.7亿元人民币收购主要股东兼公司主席莫世康的天津液化气加气及销售、桶装饮用水生产及销售等业务。
--据地产代理商的数据显示，周六及周日香港十大主要屋苑成交量为12宗，较上周同期少一宗，属低位徘徊，但细价楼仍是二手市场热捧对象。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 毕晓雯)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。