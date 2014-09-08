《香港报摘》--信报9月8日

* 头版头条：

--今年内至少六较大型住宅发展项目申请缩小单位面积，令单位供应量由原本6,699伙增至约1.08万伙，大增61%；其中以新鸿基地产 最为积极。

* 其他：

--香港首富李嘉诚透过基金会持有阿里巴巴IPO-BABA.N129万股股份，将在阿里巴巴IPO中出售其中32.26万股股份，按招股价上限计套现2,219万美元或1.66亿港元。

--中民控股 计划以3.7亿元人民币收购主要股东兼公司主席莫世康的天津液化气加气及销售、桶装饮用水生产及销售等业务。

--据地产代理商的数据显示，周六及周日香港十大主要屋苑成交量为12宗，较上周同期少一宗，属低位徘徊，但细价楼仍是二手市场热捧对象。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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