《全球主要国家债券发行预告》--9月8日-9月15日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/8 0120 日本 标售六个月期贴现国库券 9/9 美国 发售三年期公债 9/9 英国 标售2052年到期公债 9/9 0130 日本 标售30年期公债 9/10 美国 发售10年期公债 9/10 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 9/10 意大利 标售国库券 9/11 美国 发售30年期公债 9/11 日本 标售三个月期贴现国库券 9/11 日本 标售五年期公债 9/11 意大利 标售中长期公债 9/15 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张荻)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。