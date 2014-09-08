《新兴市场重要经济事件预告》--9月8日-9月15日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月8日(一)
以色列荷兹利亚--资讯及通讯科技(ICT)第14届国际会议，名为“环境改变中的恐怖主义--当前和未来面临的挑战”(至9月11日)。发言嘉宾包括以色列多名部长。
9月9日(二)
迪拜--Global Finance & Capital Ltd举行的西非投资论坛揭幕。贝宁、布基纳法索及科特迪瓦等国领导人出席。
9月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定。
9月12日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言人包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
9月15日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 于春红)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。