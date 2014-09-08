《新兴市场重要经济事件预告》--9月8日-9月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月8日(一)

以色列荷兹利亚--资讯及通讯科技(ICT)第14届国际会议，名为“环境改变中的恐怖主义--当前和未来面临的挑战”(至9月11日)。发言嘉宾包括以色列多名部长。

9月9日(二)

迪拜--Global Finance & Capital Ltd举行的西非投资论坛揭幕。贝宁、布基纳法索及科特迪瓦等国领导人出席。

9月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

9月11日(四)

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定。

9月12日(五)

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。

拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言人包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

9月15日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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