《全球重要经济事件一览表》--9月8日--9月15日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月8日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月9日(二)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)
伦敦--英国央行总裁卡尼在英国职工联合工会(Trades Union Congress)就薪资问题发表讲话
东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。
9月10日(三)
日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方指标利率。
9月12日(五)
里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。
9月13日(六)
米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。
9月15日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 李婷仪)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。