《全球重要经济事件一览表》--9月8日--9月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月8日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月9日(二)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)

伦敦--英国央行总裁卡尼在英国职工联合工会(Trades Union Congress)就薪资问题发表讲话

东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。

9月10日(三)

日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

9月11日(四)

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方指标利率。

9月12日(五)

里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。

9月13日(六)

米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。

9月15日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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