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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 08:55 BJT

更新版 1-日本经济：第二季GDP环比年率下修，因资本支出降幅超预估

7月经常帐盈余4,167亿日圆(约合39.6亿美元)，分析师预估为盈余4,442亿日圆。6月经常帐赤字3,991亿日圆，为五个月来的首次赤字。

决策制定者原就预计4-6月当季经济萎缩，因消费者赶在4月消费税税率从5%上调至8%之前采买，等消费税上调后抑制支出。

决策制定者预期本季经济将稳步反弹，维持温和的复苏。但近期包括家庭支出和工业产出等一连串数据表现疲弱，令外界对这样的预期存疑。

首相安倍晋三料年底前将决定，是否如期于明年10月实施第二阶段上调消费税至10%的计划。而7月起的经济增速对其决定将十分重要。

如果经济复苏停顿，日本央行也将面临进一步加码货币刺激政策的压力。央行在去年4月已采取了一轮大规模货币刺激举措。

日本央行目前为止对疲弱的数据仍不为所动，认为上调消费税带来的影响只是暂时的；随着就业市场趋紧推升薪资，家庭支出料将回升。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 白云/王兴亚)
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