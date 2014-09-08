更新版 1-日本经济：第二季GDP环比年率下修，因资本支出降幅超预估

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
7月经常帐盈余4,167亿日圆(约合39.6亿美元)，分析师预估为盈余4,442亿日圆。6月经常帐赤字3,991亿日圆，为五个月来的首次赤字。
决策制定者原就预计4-6月当季经济萎缩，因消费者赶在4月消费税税率从5%上调至8%之前采买，等消费税上调后抑制支出。
决策制定者预期本季经济将稳步反弹，维持温和的复苏。但近期包括家庭支出和工业产出等一连串数据表现疲弱，令外界对这样的预期存疑。
首相安倍晋三料年底前将决定，是否如期于明年10月实施第二阶段上调消费税至10%的计划。而7月起的经济增速对其决定将十分重要。
如果经济复苏停顿，日本央行也将面临进一步加码货币刺激政策的压力。央行在去年4月已采取了一轮大规模货币刺激举措。
日本央行目前为止对疲弱的数据仍不为所动，认为上调消费税带来的影响只是暂时的；随着就业市场趋紧推升薪资，家庭支出料将回升。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 白云/王兴亚)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。