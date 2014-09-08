更新版 1-日本经济：第二季GDP环比年率下修，因资本支出降幅超预估

7月经常帐盈余4,167亿日圆(约合39.6亿美元)，分析师预估为盈余4,442亿日圆。6月经常帐赤字3,991亿日圆，为五个月来的首次赤字。

决策制定者原就预计4-6月当季经济萎缩，因消费者赶在4月消费税税率从5%上调至8%之前采买，等消费税上调后抑制支出。

决策制定者预期本季经济将稳步反弹，维持温和的复苏。但近期包括家庭支出和工业产出等一连串数据表现疲弱，令外界对这样的预期存疑。

首相安倍晋三料年底前将决定，是否如期于明年10月实施第二阶段上调消费税至10%的计划。而7月起的经济增速对其决定将十分重要。

如果经济复苏停顿，日本央行也将面临进一步加码货币刺激政策的压力。央行在去年4月已采取了一轮大规模货币刺激举措。