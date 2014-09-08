芝加哥期市：大豆期货连续第二天上扬，受益于恶劣天气预期

市场关注9月11日的美国农业部(USDA)报告。交易商和分析师预计，USDA将调高玉米和大豆产量估计。

美国中西部的北部地区下周天气料偏冷，可能对作物带来损害。这个预期对玉米和大豆价格带来一些支撑。

对春小麦延迟收割的疑虑，及北部平原降雨后作物质量堪忧，则提振小麦期货。

-----------------------------------0030GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 537.25 2.00 +0.37% +1.32% 551.98 41

CBOT玉米 356.00 0.00 +0.00% +2.74% 366.97 40

CBOT大豆 1024.00 2.50 +0.24% +2.07% 1052.12 46

CBOT稻米 $12.53 $0.04 +0.28% +0.04% $12.82 18

美国原油 $93.26 -$0.03 -0.03% -0.03% $96.00 40

汇率

欧元/美元 $1.295 $0.000 +0.02% +0.06%

美元/澳元 0.937 -0.001 -0.11% +0.21%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚)