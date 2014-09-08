全球金市：金价因美国就业数据疲弱而获支撑，市场关注乌克兰情势

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币市场基金经理人连续第三周减少看多黄金期货和期权的押注至6月以来最低。
本周投资人关注乌克兰紧张局势，若情势出现恶化或将导致黄金避险需求增加。乌克兰东部地区周六战火重燃并持续至周日，停火协议面临考验。
今日稍晚将公布的中国数据也是关注焦点之一，数据或将增添中国近来的经济疲弱迹象。
美国本周除周五将公布零售销售数据之外，没有较重大的经济数据。
其他关于黄金的消息方面，在伦敦金银市场协会(LBMA)表示其会员不再为远期曲线提供价格数据之后，伦敦金属交易所从9月22日起将不再提供黄金店头交易清算服务。
秘鲁官员周五说，该国今年的黄金产量可能下滑20%，而且下滑趋势料将持续进入2016年，因矿场老旧使得开采量较少，而且政府也限制非正规的生产。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李婷仪 审校 白云/李春喜)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。