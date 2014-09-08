全球金市：金价因美国就业数据疲弱而获支撑，市场关注乌克兰情势

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币市场基金经理人连续第三周减少看多黄金期货和期权的押注至6月以来最低。

本周投资人关注乌克兰紧张局势，若情势出现恶化或将导致黄金避险需求增加。乌克兰东部地区周六战火重燃并持续至周日，停火协议面临考验。

今日稍晚将公布的中国数据也是关注焦点之一，数据或将增添中国近来的经济疲弱迹象。

美国本周除周五将公布零售销售数据之外，没有较重大的经济数据。

其他关于黄金的消息方面，在伦敦金银市场协会(LBMA)表示其会员不再为远期曲线提供价格数据之后，伦敦金属交易所从9月22日起将不再提供黄金店头交易清算服务。

秘鲁官员周五说，该国今年的黄金产量可能下滑20%，而且下滑趋势料将持续进入2016年，因矿场老旧使得开采量较少，而且政府也限制非正规的生产。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金