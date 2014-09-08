港报财经评论：欧洲买债，泡沫更大--信报9月8日

欧洲买债，泡沫更大/习广思

欧洲央行减息，但导致欧罗大泻的原因，是德拉吉在记者会上宣布初步买债方案，欧洲QE量宽如箭在弦。欧洲将在10月推出两项买债计划，一是“资产抵押证券购买计划”（ABSPP），二是“担保债券购买计划”（CBPP3）。欧洲央行买国债所面对的政治阻力太大，现时先由资产抵押证券入手，情况近似美国推出QE3，市场最关心的是这ABS资产会否包括住宅类按揭抵押证券（RMBS）。答案是会的，意味这轮买债的放水效力会更大。

欧洲智库Open Europe表示，德拉吉确认RMBS也会在欧洲央行的ABS购买清单中，因为这是欧罗区证券市场中最大一块。根据RBS报告显示，撇除英国外，欧洲各国中，德国证券化资产规模不高，以RMBS而言，荷兰资产规模最大；其次是意大利和西班牙。这也透露了欧洲央行的想法，买债目的主要是针对西班牙和意大利的金融机构稳定性而来。

从另一个蛛丝马迹来评估欧洲央行买债规模，是德拉吉的口风。德拉吉指出，10月推买债计划的目的，是要引导欧洲央行资产负债表朝住2012年规模前进；换言之，即扩大资产规模。瑞银指出，2012年6月欧洲央行资产负债表规模达致高峰时期，规模3.1兆欧罗，目前规模是2.0兆欧罗，意味这次买债规模可达1兆欧罗的资产。

欧洲又减息又买债，目的是要压低利率，这点债券醒目钱早已押注，债息持续走低。周五晚欧洲央行宣布买债计划后，欧罗淡仓全面获胜，出现急泻或与许多不看好的投资者狙击有关，连带英镑亦借苏格兰公投问题而下跌。欧债息率一跌再跌，意大利、西班牙10年期债息再创新低。

欧罗急跌后严重超卖，短期或有反弹。欧洲市场的主题包括：（1）欧罗贬值；（2）低息利好套利交易；（3）股市炒作央行放水。这些中长线投资主题仍在。瑞银认为，欧洲放水动作最大影响在于债市，8个欧罗区国家的两年期国债孳息跌至负值，10年期国债在过去一个月下跌了20至50个点子。在欧洲央行放松刺激底下，政府债券息率在未来数个月将上升，但欧洲的杠杆贷款投资将受惠买债方案。(B01)

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