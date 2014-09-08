港报财经评论：高层齐齐增持，金风中软可捧--经济日报9月6日

高层齐齐增持，金风中软可捧/林瑞芬

欧央行果真推出QE，资金面仍对中、港股市场有利。恒指昨收25,240，跌0.23%，反覆趋试26,400；而国指收11,368，跌0.16%，反覆趋探12,000。本周市况再热，虽有短炒机遇，也要留意放长线的投资价值股。金风 及中国软件 近月不约而同被高层增持，应有启示。金风创近年新高之际，本周公布以每股人民币8.87港元，向高管及海通资产等配售A股，集资3.6亿港元，用作补充营运资金。

且解禁期为三年，被外界认为乃彰显管理层对未来的信心的表现，值得跟进。这无疑是增强版股权激励，完成增发后，主要管理层和员工利益将与公司利益保持高度一致，有利于提升经营效率，对中期钱景有启示。往绩显示，截至今年6月底止中期业绩，纯利3.31亿人民币，按年升256.8%；期内，营业额44.44亿人民币，按年升37.72%；毛利13.49亿人民币，按年升125.19%。于8月底中报业绩时，已一并发三季度盈喜。

金风科技不仅仅是一家风机制造企业，其风电场运营业务具备显着的专业优势和后发优势，规模快速增长，预期3年内达到5GW左右规模，是公司业绩增长重要支持，不排除公司未来进一步的资本运作以加速风电场建设的可能。截止2014年上半年，金风风电场新增投运600MW，权益装机容量已至1,422.5MW；在建权益容量466MW。下半年大概会新投至少300MW，未来几年的风电场建设目标稳定在700MW。

此外，由于中国风电最高的装机容量发生在2010年，一般质保期2至5年，所以从明年开始会有大量风机走出质保期，金风早期已经开发出具备远端风机监控、调度、管理发电量等功能的产品，风电场运维业务未来也将锦上添花，成为重要的业绩来源之一。公司风电整机及零部件业务龙头地位显着，市场份额持续提升，于国内市场份额连续三年排第一。产品在市场上美誉度高，并享受溢价，盈利能力明显好于同行，受惠于中国内地清洁能源发展和跨区域输电网建设，制造业务盈利情况将持续提升。(B05)

保费预期翻两番，内险股价可倍升 /余少文

国企指数大涨小回格局，近日领涨的保险股偏软，但国务院要求未来七年保费收入翻两番，保险资金运用规模可超过20万亿人民币，相信A股踏入大牛市下，保险股有望翻一番。中国内地股市昨日再走高，国企指数则跌18点，收报11,368点，成交额174亿港元，只有42%主板H股可以逆市上升；而红筹指数微升0.1点，收报4,919点，成交额76亿港元，公用股撑住红指。

虽然国指周线图升破了连续五周的阻力位250天平均线，但指数去年底也曾升破这线，最后只在这线之上守了三周便掉头回落，跌至9,200点水平才喘定，故未来数周仍要留意国指能否守住这线，只要守得住，升越12,000点的机会很大。至于证券股可以受惠A股回升外，保险股也是受惠者，可以作为日后目标。

六只保险H股上半年合计收入逾1万亿人民币，同比增长14%，合计盈利也升14%至648亿人民币，最赚钱是中国平保 的214亿人民币，其次才是中国人寿 的184亿人民币，而平保和国寿合计盈利占六家保险股盈利比重约61%；至于增长最劲的保险股是新华保险 ，增长达71%，中国人保 表现最差，是唯一盈利倒退的保险H股。

至于国寿、平保、中国太保 和新保的季度业绩显示，上证综合指数第二季虽然只是微升，但除了平保外，其他三保第二季盈利都是近年最大的季度盈利，如国寿第二盈利112亿人民币，同比升83%，环比升55%；又如新保第二季盈利22亿人民币，同比和环比分别升2倍和40%，反映保险股业绩继续受惠中国内地股市转强。由于一直憧憬A股踏入大牛市，保险股可以看好，模拟组合继续持有国寿。

由于见北京控股 17年后可以升越1997年高位，也憧憬能够受惠股市好转的保险股，若然国寿和平保能回到2007年高位53.8港元和124港元，则股价可以翻一番。然而，期望国寿和平保股价翻一番，主要是中国内地保险业去年投资收益3,658亿人民币，同比升75%，平均投资收益率达5.04%，是近四年最好水平，反映中国内地保险股的投资回报好转中；再加上《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》确定的目标，2020年全国保费收入将达到5.1万亿人民币，2014年到2020年的七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿人民币。(B04)

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