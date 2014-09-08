金属期市：期铜持稳，美联储推迟升息预期带来支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
美国雇主8月聘用的员工人数增幅为八个月来最低，越来越多的美国人放弃了寻找工作，这使谨慎的美国联邦储备理事会(美联储/FED)有更多理由等待更长时间才会升息。
欧洲央行意外降息并出台刺激信贷的新计划，让央行总裁德拉吉暂时避开了对全面开动印钞机这一棘手问题的讨论，冀望也许可以根本不必祭出这样的举措。
德国经济部周五发布数据显示，该国7月工业生产较前月增长1.9%，远优于预期，录得2012年3月以来最大按月增长，因工厂加紧资本财的生产。
商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，9月2日当周对冲基金和基金经理的铜净多头仓位下调至6月以来最低位，因金属价格普遍下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/于春红; 审校 戴素萍/李婷仪)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。