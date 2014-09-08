港报社评：两岸政府也须正视历史--信报9月8日

由于日本安倍晋三政府急速右倾化，甚至不惜甘冒天下之大不韪解禁集体自衞权，让苟安于昇平的亚洲重置于军事阴霾之下，所以引起邻国忐忑不安，特别是中日关系几乎陷于冷脸相向的冰点。今年尽管不是「逢五、逢十」的相关年份，中央政府仍然大张旗鼓策划一连串高规格的纪念活动，高调纪念抗日战争胜利69周年。

人大常委会透过国家级别的立法程序，把9月3日定为「中国人民抗日战争胜利纪念日」，含意不言而喻，无非藉着这一个政治符号迫使日本右翼分子正视历史，不要再沉溺于军国主义的乡愁，企图否定或美化昔日皇军残酷侵略「大东亚共荣圈」的史实。

至于台湾方面，有一笔被刻意遗忘超过半个世纪的历史最近亦重现人间。9月3日，国民党马英九总统主持中枢秋祭，率领五院院长以及文武官员首度祭祀远征军，并且邀请一代名将孙立人和刘放吾遗族出席，祭拜当年在缅甸战区牺牲的英灵。

国家主席习近平在9月3日的纪念抗战胜利大会上表示，正确对待和深刻反省日本军国主义的侵略历史，是建立和发展中日关系的重要政治基础。习主席强调，事实就是事实，公理就是公理，在事实和公理面前，一切信口雌黄的言行都是徒劳的。那么，两岸政府在谴责日本之余亦须反省和律己，在事实和公理面前不容再犯下漠视历史的错误。(A02)

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