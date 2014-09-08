港报社评：前事不忘后事之师纪念抗战尊重历史--明报9月8日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
海峡两岸都以最高规格于9月3日举行抗战纪念，中共总书记习近平与全体中共中央政治局常委参加了纪念活动；马英九总统亲率文武官员在台北忠烈祠主持秋祭典礼，并首度拜祭二战远征军英灵。在全国伤亡3500万人的漫长抗日战争当中，中华民族为了自由及独立付出巨大代价，最终取得胜利。
这是中华民族英勇抵抗外侮的史实，然而却是一段闻之心酸的历史——令人遗憾的是，在相当长的一段时间，这段足以突显民族气节的历史一再被扭曲：内战后中共建政，出现与事实不符的史观——中共的游击战被描述为击败日军的主要力量，国军则被描画为「不堪一击」。兄弟䦧墙，亲痛仇快，但更深层的影响，是人民失去对历史的认识，对何谓正确何谓扭曲何谓对错俱难以辨清。这样的史观，加上国共两党1970年代的外交战线争逐，对日本倒履相迎，日揆田中角荣访京，谈到日军侵华暴行仅称「添了麻烦」，中共尽管曾批评田中，但其后的《中日联合声明》日方只表示「深刻反省」，这为日本至今仍未向中国真正道歉留下一条尾巴。
面对日本右翼冒起，海峡两岸纵然意识形态迥异，但必须在这方面扭成一股密不可分的力量，共同抗争。在这其中，确认抗战历史以及厘清各自历史角色极有必要，由此为海峡两岸进一步建立紧密关系打下坚实铺垫。若在抗战史实上一再掩饰扭曲，心中疙瘩未消，国共难以团结互信，两岸同心也就无从说起。(A04)
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在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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