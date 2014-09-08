港报社评：前事不忘后事之师纪念抗战尊重历史--明报9月8日

这是中华民族英勇抵抗外侮的史实，然而却是一段闻之心酸的历史——令人遗憾的是，在相当长的一段时间，这段足以突显民族气节的历史一再被扭曲：内战后中共建政，出现与事实不符的史观——中共的游击战被描述为击败日军的主要力量，国军则被描画为「不堪一击」。兄弟䦧墙，亲痛仇快，但更深层的影响，是人民失去对历史的认识，对何谓正确何谓扭曲何谓对错俱难以辨清。这样的史观，加上国共两党1970年代的外交战线争逐，对日本倒履相迎，日揆田中角荣访京，谈到日军侵华暴行仅称「添了麻烦」，中共尽管曾批评田中，但其后的《中日联合声明》日方只表示「深刻反省」，这为日本至今仍未向中国真正道歉留下一条尾巴。